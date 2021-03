Silna śnieżyca mknie przez Polskę. IMGW: miejscami spadnie 10 cm śniegu

IMGW nie ma dobrych wiadomości. Jak informuje, synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska, z zachodu w kierunku centrum przemieszcza się strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, która późnym popołudniem dotrze nad Warszawę.

Z informacji przekazanych przez synoptyk wynika, że miejscami może spaść dość dużo śniegu. Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 8 cm. Dość duże opady prognozowane są w Bieszczadach, gdzie może spaść nawet 10 cm śniegu. Według prognoz śnieg będzie mokry, a jego opady będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w dalszej kolejności w deszcz.

IMGW alarmuje: w kierunku centrum nadciąga śnieżyca. Miejscami spadnie nawet 10 cm śniegu

Nadchodzący wieczór i noc będą dość pochmurne, jednak po przesunięciu się strefy opadów nocą i nad ranem na zachodzie prognozowane są przejaśnienia, tam wystąpią już jedynie przelotne opady - głównie deszczu.

Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, a jego średnia prędkość będzie umiarkowana, okresami będzie dość silny, a na wybrzeżu silny, w całym kraju porywisty.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z biura prognoz IMGW, największe porywy wiatru spodziewane są na wybrzeżu, gdzie mogą osiągać nocą prędkość ok. 90 km/h, natomiast w Tatrach wystąpi wiatr halny, którego porywy mogą osiągnąć prędkość 100 km/h.

Temperatura na przeważającym obszarze kraju w nocy będzie dodatnia i maksymalnie - na zachodzie kraju wyniesie ok. 4 st. C, jedynie na wschodzie może osiągnąć wartości ujemne - ok. -1 st. C.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW