Sztorm na Bałtyku. 9 do 10 w skali Beauforta

Wiatr osiągający w podmuchach prędkość do 100 km powieje w strefie brzegowej woj. pomorskiego. Ostrzeżenia 1 stopnia wydano dla powiatu puckiego, lęborskiego i puckiego.

IMGW-PIB wydał też ostrzeżenia przed sztormem na Bałtyku. Wiatr w porywach będzie osiągał 9 do 10 w skali Beauforta.

IMGW: silny wiatr w czterech województwach

W niedzielę rano IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego oraz podkarpackiego.

Alertem objęta jest północna część województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, zachodnio-południowa część województwa dolnośląskiego oraz południowa część województwa podkarpackiego.

Na obszarach tych należy spodziewać się wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 30 km/h do 55 km/h, a w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 6 rano w poniedziałek.

