Huragan Ciara zabił jedną osobę w Wielkiej Brytanii

Co najmniej jedna osoba zginęła w Wielkiej Brytanii z powodu przejścia sztormu Ciara - poinformowała w poniedziałek policja. Choć główne uderzenie żywiołu już minęło, to skutki sztormu są nadal odczuwalne, a ostrzeżenia pogodowe pozostają w mocy.

Ofiarą śmiertelną jest 58-letni mężczyzna, który zginął, gdy na jego samochód spadło powalone przez wiatr drzewo. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w hrabstwie Hampshire w południowej Anglii. W czasie przejścia sztormu wiatry osiągały prędkość do 145 km na godzinę.

Skutki przejścia sztormu wciąż odczuwane są niemal w całym kraju. Wiele terenów, zwłaszcza na północy Anglii, pozostaje pod wodą z powodu towarzyszących Ciarze ulewnych deszczy. Na niektórych obszarach w ciągu 24 godzin spadło tyle deszczu, ile normalnie o tej porze roku pada w ciągu półtora miesiąca.

Z powodu sztormu przerwane zostały dostawy prądu do 413 tys. domów i firm. W zdecydowanej większości zdołano je już przywrócić, ale na noc bez prądu pozostaje ok. 20 tys. gospodarstw domowych, w poniedziałek nadal go nie miało prawie 4 tys. w południowej i południowo-wschodniej Anglii.

Nadal utrzymują się zakłócenia komunikacyjne - w poniedziałek do wczesnego popołudnia odwołano ok. 100 lotów, z czego ponad 60 z londyńskiego lotniska Heathrow. Z powodu powalonych drzew nieprzejezdne są niektóre drogi oraz linie kolejowe. Ograniczona i opóźniona jest także komunikacja promowa między Dover a Calais we Francji. Dodatkowo silne opady śniegu w Szkocji paraliżują ruch samochodowy. Wszystkie te utrudnienia pozostaną co najmniej do końca dnia w poniedziałek.

Meteorolodzy podkreślają, że wprawdzie główne uderzenie sztormu Ciara już minęło, nie znaczy to końca problemów pogodowych. Obecnie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z wiatrem, śniegiem i oblodzeniami dla całej Szkocji, Irlandii Północnej oraz części północnej i środkowej Anglii oraz związane z wiatrem dla południowo-zachodniej Anglii. Te związane ze śniegiem i oblodzeniami pozostają w mocy do środy włącznie

Huragan Ciara pustoszy Francję

Choć wiatr dochodzi do 165 km/godz., szkody wyrządzone przez huragan Ciara są we Francji o wiele mniejsze niż w Wielkiej Brytanii i Belgii. Alert pomarańczowy obowiązuje w poniedziałek rano w 32 departamentach, a ok. 130 tys. gospodarstw pozbawionych jest prądu.

Państwowy urząd meteorologii, Meteo France, odwołał zobowiązujący do szczególnej czujności i ostrożności tzw. alert pomarańczowy w 11 departamentach, wśród nich w Paryżu. W komunikacie z godz. 6.00 ogłoszono alert w Alpach Nadmorskich i obecnie obowiązuje on w 32 departamentach.

W prognozach radiowych meteorolodzy podkreślali, że Ciara to nadzwyczaj silna burza, a jej intensywność i czas trwania są nietypowe.

Dochodzące do 6 metrów fale morskie grożą zalaniem miejscowości na wybrzeżu bretońskim i normandzkim. Prędkość wiatru dochodzi do 130 km/h, a w Gatteville-le-Phare w Normandii przekroczyła 165 km/h – poinformowało Meteo France.

Z powodu Ciary anulowano wszystkie loty na niektórych lotniskach, na innych zaś dochodzi do poważnych opóźnień. Zakłócony jest ruch kolejowy – niektóre pociągi nie kursują, innym zmieniono trasy.

Strażacy i służby ratownicze wzywane były w nocy z niedzieli na poniedziałek tysiące razy. W samym departamencie Nord, departamentalna straż pożarna i ratownicza, SDIS, odnotowała 400 wezwań.

W niedzielę i w ciągu nocy trzeba było usunąć z dróg setki powalonych wiatrem drzew. W Paryżu w trakcie przedstawienia cyrku ewakuowano w niedzielę publiczność, ponieważ wiatr uszkodził namiot. W wielu miejscach kraju wiatr zerwał dachy i uszkodził fasady budynków – podają media.

Dystrybutor energii elektrycznej, firma Enedis, podała, że ok. 130 tys. gospodarstw domowych w poniedziałek rano pozostawało bez prądu, głównie w regionach: Bretania, Normandia, Hauts-de-France, Ile-de-France, Centralny-Dolina Loary. Cytowany w dzienniku „Ouest France” rzecznik Enedis zapowiedział, że „szczyt kryzysu jest wciąż przed nami”.

Meteo France zapowiedziało, że Ciara dotrze na Korsykę, gdzie wiać będzie z szybkością dochodzącą do 200 km/godz, a w Wogezach do 160 km/h.

Na północy Francji huragan powinien zacząć poważnie słabnąć w poniedziałek przed południem.

