Temperatura spadła poniżej zera. Lato trwa, a już mamy pierwszy mróz

Kalendarzowe lato potrwa do 23 września, ale już odnotowano w Polsce pierwsze przymrozki. W nocy z czwartku na piątek w Białymstoku temperatura spadła do -1 stopnia Celsjusza. Chłodno było na całym Podlasiu, ale także w niektórych częściach Mazowsza oraz Warmii i Mazur.

Tegoroczne lato jeszcze się nie skończyło, ale prawdziwie jesienna aura zaczęła dawać nam się już we znaki. Wyraźne spadki temperatury odczuwalne są szczególnie w nocy. Jak podaje IMGW, w nocy z czwartku na piątek pierwszy przygruntowy przymrozek odnotowano w Białymstoku, gdzie temperatura spadła do -1 stopnia Celsjusza.

Spadki temperatury wystąpiły jednak nie tylko w okolicach Białegostoku, ale niemal w całym woj. podlaskim, a także części woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W woj. lubelskim termometry pokazały od 1 do 2 stopni na plusie. Najcieplej było z kolei w Zielonej Górze, gdzie odnotowano 11 stopni C.

Pierwszy przymrozek, temperatura w nocy spadła poniżej zera

"Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, na przeważającym obszarze od 6 do 10 stopni, nad morzem i w zachodniej części kraju około 12 stopni. Na północnym wschodzie przy gruncie temperatura może spaść do ok. zera stopni" - alarmował w czwartek 1 września IMGW.

Jaka pogoda czeka nas w nadchodzący weekend? W piątek 2 września na terenie całego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 st. C do 22 st. C, chłodniej na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, na Suwalszczyźnie z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i południowym wschodzie miejscami duże i tutaj możliwe słabe opady deszczu. Na północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 7 st. C do 10 st. C, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich chłodniej od 4 st. C do 6 st. C, nad morzem cieplej około 12 st. C, a na Półwyspie Helskim 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna w dzień od 19 st. C do 22 st. C, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat i na krańcach północnych od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni i północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP