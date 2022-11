"Widoczność do 50 metrów". IMGW ostrzega przed gęstą mgłą

Alert meteo opublikowano w sobotę. Jak wynika z komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: "Prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m".

Ostrzeżenie I stopnia obowiązują dla całego woj. wielkopolskiego i lubuskiego oraz części woj. zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą

Dodatkowo IMGW wydała ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 45 mm" - wynika z komunikatu Instytutu. Alerty I stopnia obowiązują dla południowych powiatów woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W sobotę deszczowo na wschodzie kraju, w centrum i na południu. W rejonie podgórskim Karpat suma opadów wyniesie do 25 mm. Na wschodzie opady wyniosą do 15 mm. Na Górnym Śląsku prognozowana suma opadów może wynieść do 45 mm.

Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na Pomorzu zachodnim i krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie porywisty na wschodzie, południowo-wschodni, skręcający na północny zachód. W nocy pogodnie na zachodzie kraju. Tam wystąpią jednak mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z opadami deszczu. Ich suma wyniesie do 15 mm.

Temperatura minimalna od zera stopni Celsjusza na zachodzie - tam lokalnie mogą wystąpić przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 9 stopni.

RadioZET.pl/PAP - Jacek Buraczewski/IMGW