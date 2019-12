Zima 2019/2020. Wir polarny, który w najbliższych dniach dotrze nad Polskę sprawi, że kilkadziesiąt kilometrów nad ziemią temperatura spadnie do minus 80 stopni. Jak podaje portal twojapogoda.pl, na niebie zaobserwujemy niezwykle ciekawe i efektowne zjawisko.

Zima 2019/2020 rozgościła się na południu Polski. W czwartek w górach termometry pokazywały 10 stopni mrozu. W samym Zakopanem grubość pokrywy śnieżnej wynosi 3 centymetry, nad Morskim Okiem - 8 centymetrów, ale na Kasprowym Wierchu aż 19 centymetrów.

Obłoki perłowe na niebie. Minus 80 stopni nad Polską

Jak prognozuje IMGW, w weekend temperatura maksymalna wynosić będzie od 3 do 8 stopni Celsjusza w sobotę i od 1 do 5 stopni Celsjusza w niedzielę. Tymczasem powyżej 15-20 kilometrów nad ziemią, temperatury w najbliższych dniach będą spadać nawet do minus 80 stopni. Jak informuje portal twojapogoda.pl, nad Polską utworzy się miniaturowa dziura ozonowa, która zaowocuje niezwykłym zjawiskiem, chmurami perłowymi.

Polarne chmury stratosferyczne, tzw. obłoki perłowe, odbijają promienie słoneczne spod horyzontu w stronę powierzchni ziemi, co powoduje ich jasne świecenie przed i po zachodzie słońca. Są najlepiej widoczne, gdy Słońce znajduje się od 1 do 6 stopni poniżej horyzontu.

Obłoki perłowe występują najczęściej na dalekiej północy Skandynawii, na Alasce, na północy Kanady i Syberii oraz Antarktydzie.

