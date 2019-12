Zima atakuje. W najbliższych dniach śnieg i deszcz ze śniegiem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Najbliższe dni będą zimowe i pochmurne. Należy spodziewać się przede wszystkim opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem – alarmują meteorolodzy.

Atak zimy rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek – wszystko za sprawą cyklonu Sebastian, dzięki któremu niska temperatura będzie utrzymywać się przez cały nadchodzący tydzień. Synoptycy podkreślają, że opady będą intensywne, choć biały puch nie przykryje ulic na długo.

Uwaga kierowcy! Na drogach może być bardzo niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeże przed oblodzeniem.

Opady śniegu w całej Polsce

Jakie temperatury będą nam towarzyszyć przez ten czas? Niestety, nie ma powodów radości. Zima przywita nas spadkami poniżej zera, Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza w regionie podkarpackim do 5 st. C. na Nizinie Szczecińskiej. W nocy możemy spodziewać się nawet -4 do -7 stopni Celsjusza!

A już we wtorek spadnie śnieg. Wszystko za sprawą kolejnego centrum niżu, które wejdzie z zachodu nad Bałtyk, niosąc ze sobą masy polarno-morskiego powietrza. Opady śniegu, deszcze ze śniegiem a także gwałtowny wiatr będą od strony północnej wędrować nad Polską aż do środy.

Temperatura wówczas wzrośnie do około 4-9 st. C. We wtorek śniegu mogą spodziewać się też mieszkańcy Podkarpacia. To samo w środę – będzie to kolejny, śnieżny dzień.

W pozostałej części Polski będzie raczej pogodnie, a termometry pokażą od 2 st. C. na Suwalszczyźnie do 5 st. C. na Pomorzu. Niespodziewana poprawa w czwartek – będzie nieco cieplej, do 6 st. C. na Dolnym Śląsku. Jednak zimowa aura zostanie z nami na nieco dłużej – pierwsza dekada grudnia zapowiada się naprawdę mroźnie.

RadioZET.pl/fakt.pl/ /TVN Meteo/IMGW