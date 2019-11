Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dwóch północno-wschodnich województw. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu synoptycy przewidują marznące opady lub mżawkę. Miejscami doprowadzą one do gołoledzi. Na Podlasiu występuje szadź, co udokumentował pracownik IMGW na profilu Instytutu w sieci.

Ostrzeżenia obejmują następujące powiaty na Podlasiu: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki oraz zambrowski.

W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego dotyczą one powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego oraz węgorzewskiego.

Obecnie słabe opady marznące mżawki w dalszym ciągu występują w szczególności na Suwalszczyźnie oraz w centralnych i wschodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Przewiduje się dalsze występowanie zjawiska na obszarze ostrzeżenia, zwłaszcza w jego północnej i wschodniej części, do czasu upływu jego ważności komunikat IMGW

Alerty obowiązują do godz. 11.

Południe Polski spowiła mgła

Z kolei mieszkańcy czterech województw Polski południowej: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego musieli o poranku uważać na gęste mgły. Możliwe, że niska widoczność będzie utrzymywała się w kolejnych dniach.

RadioZET.pl/IMGW/PAP