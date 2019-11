Już w najbliższych dniach do Polski zawita prawdziwa zima i arktyczne powietrze. Pod koniec tygodnia należy spodziewać się opadów śniegu i mocnego spadku temperatury. Zmiana pogody to wynik walki między wyżem Quincy a niżem Mario.

Synoptycy przewidują, że umiarkowane ciepło utrzyma się jeszcze przez zaledwie kilka dni. Od czwartku odczujemy gwałtowną zmianę pogody i pierwsze zimowe sygnały. Wszystko za sprawą walki między wyżem Quincy a niżem Mario.

Od czwartku czeka nas zmienna aura - przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na południu Polski. W weekend, gdy do Polski zacznie spływać z północy arktyczny chłód, opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu wystąpią już w całym pasie północnej Polski.

W weekend należy także przygotować się na silny wiatr, który w porywach będzie osiągał do 60 km/h, a w górach do 100 km/h. Będzie to bardzo zimny, przenikliwy wiatr.

Od soboty, gdy zacznie do nas napływać arktyczne powietrze, termometry pokażą od 2-4 stopni na północy do 5–6 na południu. W nocy temperatura spadnie do - 3 stopni.

RadioZET.pl/ Onet/ Wp.pl