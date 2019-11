Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Cyklon bombowy w Stanach Zjednoczonych spowodowany gwałtownym spadkiem ciśnienia sparaliżował wiele miejsc na zachodzie USA. Zamiecie śnieżne i obfite opady deszczu zasypały autostrady oraz lotniska.

Służby bezpieczeństwa ostrzegają przed sprzyjającymi wypadkom warunkami na drogach między innymi w Kalifornii, Oregonie, Idaho, Nevadzie i Arizonie.

Śnieżyce i porywiste wiatry dotarły też do regionu Wielkich Jezior oraz środkowo-zachodniej części USA.

Zima 2019/2020. Kiedy spadnie śnieg? W USA 25 cm białego puchu

We wtorek na lotnisku w Denver, stolicy Kolorado, odwołano 463 loty. Był to najbardziej śnieżny listopadowy dzień w tym mieście od 1994 roku. Spadło około 25 cm śniegu. Lotnisko powróciło w środę do swojego normalnego rozkładu, ale jego władze apelują do podróżnych o przyjazd na dwie godziny przed odlotem.

Ruch ograniczony jest na lotnisku Minneapolis-Saint Paul w Minnesocie, gdzie w środę rano odwołano 35 lotów, a kolejnych 60 jest opóźnionych.

W stanach Missouri i Illinois porywy wiatru pozbawiły dostępu do elektryczności około 30 tys. osób.

Święto Dziękczynienia jest dniem wolnym od pracy i zawsze obchodzone jest w ostatni czwartek listopada. Amerykanie już w poprzedzające je dni masowo wyjeżdżają na długi weekend do mieszkających daleko rodzin. Szacuje się, że w tym roku w drogę w tym okresie wyruszy ponad 55 mln obywateli USA.

RadioZET.pl/PAP/Associated Press