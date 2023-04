Alert dla całej Polski. Mapa świeci się na żółto

Pogoda znów daje się nam we znaki. Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na której zamieszczane są ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi, cała mapa Polski jest na żółto. Oznacza to alerty pierwszego stopnia.

Alerty IMGW. Cała Polska na żółto

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami zostały przedłużone do czwartku 6 kwietnia, a na południu kraju do piątku 7 kwietnia. Ponadto synoptycy ostrzegają przed gołoledzią w województwie podlaskim, wschodniej części mazowieckiego i na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego. Tam w nocy lokalnie wystąpi oblodzenie dróg i chodników.

Noc z wtorku na środę z najładniejszą pogodą zapowiada się na południu kraju. – Tam będzie najwięcej pogodnego nieba. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami występować będą słabe, przelotne opady śniegu, a nad morzem przelotne opady deszczu ze śniegiem – powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni Celsjusza na południu kraju i lokalnie na północnym zachodzie, do 1 stopnia Celsjusza nad samym morzem. W obszarach podgórskich, jak podał synoptyk Instytutu, ma być chłodniej. – Tam prognozujemy spadek temperatury nawet do minus 8 stopni Celsjusza – poinformował.

Pogoda w środę 5 kwietnia

Środa 5 kwietnia pogodowo ma być podobna do wtorku. Nadal spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. – Bez opadów powinno być na południowym wschodzie Polski. Tam będzie najładniej – przekazał synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północy kraju do 6 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. W obszarach podgórskich temperatura wzrośnie co najwyżej do minus 1 stopnia Celsjusza. – Tam przez cały dzień utrzymywać się będzie lekki mróz – powiedział Gawron. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

