Najnowsza prognoza pogody synoptyków z IMGW i modele pogodowe ekspertów stawiają sprawę jasno: o ciepłym kwietniu możemy zapomnieć. Cała Polska minionej nocy odnotowała minusowe temperatury i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie coś się zmieni. Portal TwojaPogoda.pl objaśnia, że zimne powietrze napływa do Polski z północy. "Przyczyną są potężne wyże" - czytamy - które na dobre zadomowią się nad Europą przynajmniej do połowy miesiąca, "ściągając znad Arktyki chłodne masy powietrza".

Zjawisko, które nie pozwala nam schować zimowych kurtek, określa się mianem "blokady cyrkulacji strefowej", bo "ciepłe atlantyckie niże nie mogą wędrować, jak zwykle, z zachodu na wschód". Z tego powodu, na co zwraca uwagę m.in. TVN Meteo, w najbliższych dniach wschód Polski będzie notował nieco wyższą temperaturę niż zachód. To, w konsekwencji, już trzeci zimny kwiecień z rzędu, a na ocieplenie poczekamy najpewniej do maja. Najbliższe dni przyniosą przymrozki w całej Polsce, o czym w najnowszych ostrzeżeniach informuje IMGW (obowiązują co najmniej do czwartku).

Prognoza pogody. Jaka pogoda na Wielkanoc?

Dostępne modele pogodowe sugerują, że do Wielkanocy (niedziela, 9 kwietnia) pojawią się miejscowe ocieplenia. Na wiosenne spacery nie ma jednak co liczyć. Już od początku weekendu spadnie deszcz, temperatura minimalna będzie się wahać od 2 do 6°C, maksymalna - od 7 do 12°C. W samą niedzielę wielkanocną utrzymają się opady deszczu.

Prognoza pogody online

Najcieplej będzie w Warszawie (12°C), Suwałkach (9°C), Łodzi (8°C) i Olsztynie (9°C). Najzimniej w Szczecinie (5°C), Koszalinie (5°C) i Gdańsku (6°C).

RadioZET.pl/IMGW/TwojaPogoda.pl