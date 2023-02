Alert RCB rozesłano w piątek do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie całego kraju. Synoptycy zapowiadają w Polsce trudne warunki pogodowe w związku z nadejściem cyklonu Ulf.

Przyniesie on ze sobą groźne wichury, w porywach dochodzące do 125 km/h. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

RCB ostrzega: Unikaj otwartych przestrzeni

„Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - czytamy.

Jak podaje IMGW, późnym wieczorem i w nocy zacznie wzmagać się silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy wystąpią w strefie Wybrzeża i tam osiągną prędkość do 125 km/h. W głębi kraju będą słabsze - do 90 km/h, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie osiągną prędkość do 100 km/h.

Najsłabiej powieje na południu kraju - do 80 km/h. Wiatr będzie południowo zachodni i zachodni. W Karpatach porywy do 110 km/h, a w Sudetach do 170 km/h. Tam możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Niemal w całym kraju spodziewane są mieszane opady - deszczu i mżawki, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu.

