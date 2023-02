Cała Polska na czerwono, pomarańczowo i żółto. Cyklon Ulf będzie łamał drzewa i zrywał dachy

Pogoda w piątek i weekend będzie bardzo niebezpieczna. Polska znajdzie się w zasięgu cyklonu Ulf, który przyniesie bardzo silny wiatr, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Możliwe są huraganowe porywy wiatru, trąby powietrzne, a także burze.

Pogoda na dziś - piątek 17.02

W piątek 17 lutego temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich i południowych, do 11 stopni na zachodzie. W ciągu dnia będzie nasilał się wiatr, zwłaszcza na zachodzie. Wieczorem jego porywy osiągną prędkość do 75 km/h, a na Wybrzeżu do 85 km/h. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 65 km/h.

W nocy z piątku na sobotę niemal w całym kraju będzie padał deszcz, a największe opady wystąpią na wschodzie. Na północnym wschodzie możliwy jest deszcz ze śniegiem. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich i południowych i do 5 stopni na zachodzie.

Późnym wieczorem i w nocy zacznie wzmagać się silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy wystąpią w strefie Wybrzeża i tam osiągną prędkość do 125 km/h. W głębi kraju porywy będą słabsze do 90 km/h, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie porywy wiatru osiągną prędkość do 100 km/h. – Im dalej na południe, tym te porywy będą słabsze, do 70-80 km/h – poinformował synoptyk IMGW Michał Folwarski.

Ostrzeżenia IMGW przed wichurami. Cyklon Ulf nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z wichurami wydał żółte, pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia (ważne od godziny 18 w piątek do godziny 12 w sobotę) obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim;

zachodniopomorskim , w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, kołobrzeskim, gryfickim.

Przypominamy: ostrzeżenia trzeciego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

fot. IMGW

IMGW wydał również ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

zachodniopomorskim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem tych, gdzie w mocy są alerty trzeciego stopnia), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 18 w piątek do godz. 9 w sobotę;

(we wszystkich powiatach z wyłączeniem tych, gdzie w mocy są alerty trzeciego stopnia), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 18 w piątek do godz. 9 w sobotę; pomorskim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem tych, gdzie w mocy są alerty trzeciego stopnia), gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 20 w piątek do godz. 13 w sobotę;

(we wszystkich powiatach z wyłączeniem tych, gdzie w mocy są alerty trzeciego stopnia), gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 20 w piątek do godz. 13 w sobotę; warmińsko-mazurskim , gdzie alerty ważne będą od godz. 21 w piątek do godz. 18 w sobotę;

, gdzie alerty ważne będą od godz. 21 w piątek do godz. 18 w sobotę; podlaskim (we wszystkich powiatach poza siemiatyckim), gdzie alerty będą w mocy od godz. 23 w piątek do godz. 18 w sobotę;

(we wszystkich powiatach poza siemiatyckim), gdzie alerty będą w mocy od godz. 23 w piątek do godz. 18 w sobotę; kujawsko-pomorskim ; gdzie groźnie będzie od godz. 20 w piątek do godz. 13 w sobotę;

; gdzie groźnie będzie od godz. 20 w piątek do godz. 13 w sobotę; lubuskim (poza powiatami położonymi na południu regionu), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 18 w piątek do godz. 9 w sobotę;

(poza powiatami położonymi na południu regionu), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 18 w piątek do godz. 9 w sobotę; wielkopolskim (z wyłączeniem południowych powiatów), gdzie groźnie będzie od godz. 18 lub 20 w piątek do godz. 9, miejscami 13 w sobotę;

(z wyłączeniem południowych powiatów), gdzie groźnie będzie od godz. 18 lub 20 w piątek do godz. 9, miejscami 13 w sobotę; mazowieckim (w powiatach północnych i północno-zachodnich), gdzie alerty ważne będą od godz. 21 w piątek do godz. 18 w sobotę;

(w powiatach północnych i północno-zachodnich), gdzie alerty ważne będą od godz. 21 w piątek do godz. 18 w sobotę; łódzkim (w powiatach północnych), gdzie ostrzeżenia będą w mocy od godz. 20 w piątek do godz. 13 w sobotę.

Żółte alerty - pierwszego stopnia - synoptycy IMGW wydali dla województw:

lubuskiego (powiatów południowych), gdzie groźnie będzie od godz. 19 w piątek do godz. 6 w sobotę;

(powiatów południowych), gdzie groźnie będzie od godz. 19 w piątek do godz. 6 w sobotę; dolnośląskiego , gdzie alerty ważne będą od godz. 19 w piątek do godz. 6 w sobotę;

, gdzie alerty ważne będą od godz. 19 w piątek do godz. 6 w sobotę; opolskiego , gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 21 w piątek do godz. 7 w sobotę;

, gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 21 w piątek do godz. 7 w sobotę; śląskiego , gdzie ważne będą od godz. 21 w piątek do godz. 7 w sobotę;

, gdzie ważne będą od godz. 21 w piątek do godz. 7 w sobotę; małopolskiego , gdzie alerty w mocy będą od godz. 22 w piątek do godz. 10 w sobotę;

, gdzie alerty w mocy będą od godz. 22 w piątek do godz. 10 w sobotę; świętokrzyskiego , gdzie groźnie będzie od godz. 22 w piątek do godz. 10 w sobotę;

, gdzie groźnie będzie od godz. 22 w piątek do godz. 10 w sobotę; podkarpackiego , gdzie ostrzeżenia ważne będą w godz. 1-13 w sobotę;

, gdzie ostrzeżenia ważne będą w godz. 1-13 w sobotę; lubelskiego , gdzie niebezpiecznie będzie w godz. 1-13 w sobotę;

, gdzie niebezpiecznie będzie w godz. 1-13 w sobotę; mazowieckiego (we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia), gdzie groźnie będzie od godz. 22 w piątek do godz. 10 w sobotę;

(we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia), gdzie groźnie będzie od godz. 22 w piątek do godz. 10 w sobotę; łódzkiego (we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia), gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 21 w piątek do godz. 7 w sobotę;

(we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia), gdzie niebezpiecznie będzie od godz. 21 w piątek do godz. 7 w sobotę; wielkopolskiego (we wszystkich powiatach poza tymi, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia), gdzie alarmy ważne będą od godz. 19 w piątek do godz. 6 w sobotę.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo