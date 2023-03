Arktyczny chłód płynie do Polski. W niedzielę pogoda mocno się zmieni

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie pod wpływem niżu z centrum w rejonie Zatoki Ryskiej. Z zachodu na wschód przesuwać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym w godzinach popołudniowych zacznie napływać do Polski chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Pogoda. Arktyczny chłód płynie do Polski

- Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza nad morzem, 7-8 na północy, w centrum 10-11, do 13 stopni na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, czasami porywisty, w czasie burz osiągający prędkość w porywach do 65 km/h, a poza burzami do 55 km/h, z kierunków zachodnich - powiedziała Małgorzata Tomczuk z IMGW-PIB.

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w następujących województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. Ponadto, IMGW przewiduje również burze w woj. podlaskim. Przewiduje się występowanie burz na tych obszarach aż do godzin wieczornych. Burzom miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 15 mm do 20 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

