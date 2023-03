Fatalna prognoza długoterminowa. Uderzenie zimy ze śniegiem i mrozem

Pogoda w najbliższych dniach będzie dynamiczna. Mimo iż w piątek (24 marca) temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni Celsjusza, weekend będzie już pochmurny i deszczowy z lekkim ochłodzeniem. Wyraźna zmiana aury oznaczająca powrót zimy nastąpi w poniedziałek (27 marca) i utrzyma się prawdopodobnie do końca tygodnia. Synoptycy IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego zapowiadają opady śniegu i mrozy.

Prognoza pogody na weekend (25-26 marca)

W sobotę 25 marca niebo spowiją chmury, a niemal w całym kraju będzie padał przelotny deszcz. We wschodniej części Polski mogą wystąpić burze. W górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na północy do 11 stopni na południowym wschodzie.

Niedziela 26 marca będzie nadal pochmurna i deszczowa, choć gdzieniegdzie na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura minimalna w nocy od 4 do 8 stopni. W dzień na termometrach zobaczymy od 7 stopni nad morzem do 14 stopni na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty.

Pogoda długoterminowa. Od poniedziałku 27 marca powrót zimy

W poniedziałek 27 marca do Polski wróci zima. Na wschodzie kraju spodziewane są opady deszczu, na zachodzie deszczu ze śniegiem, przejściowo śniegu. Temperatura w nocy od 0 stopni na północy i zachodzie do 8 stopni na południowym wschodzie. W dzień temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na północy do 11 stopni na południowym wschodzie. We wtorek 28 marca odczujemy duże ochłodzenie. W nocy termometry wskażą od -4 do -1 stopnia, a w rejonach podgórskich nawet -7 stopni. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 3 do 6 stopni. Nadal będą występować przelotne opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem.

Środa w całym kraju upłynie pod znakiem opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy spadnie do -3 stopni. W dzień słupki rtęci pokażą od 4 do 8 stopni. Czwartek ma być nieco cieplejszy. Jeszcze na wschodzie i północy możliwy deszcz ze śniegiem, na zachodzie już tylko opady deszczu. Temperatura w nocy od -1 stopnia na północy do 5 stopni na południowym zachodzie. W dzień temperatura wzrośnie do 4-8 stopni Celsjusza.

Prognoza hydrologiczna

W najbliższych dniach na rzekach w całym kraju notowane będą spadki oraz stabilizacja. W piątek oraz sobotę prognozowane opady deszczu, lokalnie burzowe, nie będą miały większego znaczenia na sytuację hydrologiczną w Polsce. Po weekendzie za sprawą prognozowanych opadów deszczu i śniegu na rzekach obserwować będziemy wzrosty w strefie wody średniej lokalnie wysokiej.

RadioZET.pl/IMGW