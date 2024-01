Atak mrozu i fala śnieżyc nad Polską. Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw

Pogoda zafundowała nam powrót zimy. W niedzielę 7 stycznia na południu kraju oraz nad morzem poprószy śnieg. Lokalnie może spaść go nawet do 10-20 centymetrów. Temperatura wahać się będzie od -12 do -1 stopnia Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.