Atak zimy w Polsce. Śnieżyce, wichury i tęgie mrozy. Przybywa ostrzeżeń od IMGW

Pogoda znów jest niebezpieczna. Cyklon Nikolas przynosi do Polski intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne oraz wichury. Na mapie pogodowej Polski przybywa alertów od synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW - śnieżyce

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed śnieżycami w trzech województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, karkonoskim oraz Jelenia Góra i lwóweckim. Na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15-20 centymetrów;

, w powiatach: kłodzkim, karkonoskim oraz Jelenia Góra i lwóweckim. Na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15-20 centymetrów; śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim. Może spaść od 15 do 20 cm śniegu;

, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim. Może spaść od 15 do 20 cm śniegu; małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim. W tych regionach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 12 cm.

Alerty na Dolnym Śląsku wygasną o godzinie 3 we wtorek. Na Śląsku ostrzeżenia ważne będą do godziny 10 we wtorek. W Małopolsce alarmy stracą ważność o godzinie 6 we wtorek.

Alerty IMGW przed silnym wiatrem

Jednocześnie synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alarmy obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach nadmorskich, gdzie ważne będą do godz. 15 w poniedziałek;

, w powiatach nadmorskich, gdzie ważne będą do godz. 15 w poniedziałek; zachodniopomorskim , w powiatach północnych, gdzie w mocy będą do godz. 2 we wtorek;

, w powiatach północnych, gdzie w mocy będą do godz. 2 we wtorek; dolnośląskim, w powiatach położonych na południu regionu, gdzie obowiązywać będą do godz. 3 we wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. IMGW zaleca ostrożność i apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych.

Długoterminowa prognoza pogody na luty

W środę i czwartek (1 i 2 lutego) w pogodzie bez większych zmian. Nadal występować będą przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie i nad morzem także deszczu. W czwartek Karpatach możliwe silniejsze opady śniegu. Temperatura wyniesie od 0 do 4 stopni Celsjusza.

W piątek (3 lutego) wystąpią przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 do 4 stopni Celsjusza.

W sobotę i niedzielę (4 i 5 lutego) wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w zachodniej połowie kraju głównie deszczu. W niedzielę możliwe będą opady marznące powodujące gołoledź. Nocami z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę możliwe będą większe rozpogodzenia i w rejonach podgórskich spadki temperatury do minus 15 stopni.

