Pogoda w Polsce diametralnie się zmieniła pod wpływem cyklonów atlantyckich i chłodnych frontów atmosferycznych. To konsekwencja załamania aury w północnej Europie, gdzie w Skandynawii pojawiły się gwałtowne opady, również śniegu, i znaczny spadek temperatury - napisał serwis Fanipogody.pl.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW) szczególnie ostrzegają przed intensywnym deszczem i burzami, zwłaszcza w nocy z 23 na 24 września. "Wysokie sumy opadów, które prognozowane są w weekend, będą doprowadzać do wahań i wzrostów stanów wody w rzekach, które najbardziej wyraźne będą na południu i wschodzie kraju w obszarze woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego" - napisał w komunikacie Instytut.

Ostrzeżenia IMGW. Gwałtowne burze i ulewy

Dodano: "Najbardziej zagrożone hydrologicznie są zlewnie rzek górskich i podgórskich, mniejsze cieki oraz zlewnie zurbanizowane, miejskie. Wzrosty mogą być gwałtowne, wystąpią przekroczenia stanów ostrzegawczych, miejscami lokalne zalania i podtopienia. Nie można wykluczyć przekroczenia stanów alarmowych".

Synoptycy alarmowali: "W sobotę i w nocy z sobotę na niedzielę falujący front na południu Polski przyniesie sumy opadów 50-70 mm. W woj. śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim na wielu ciekach wystąpią gwałtowne wzrosty stanów wody z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych. W woj. śląskim m.in. na Wiśle, Koszarawie, Pszczynce i Przemszy może zostać przekroczony stan ostrzegawczy".

IMGW na sobotę i niedzielę wydała ostrzeżenia II stopnia przed deszczem i burzami dla:

woj. małopolskiego ,

, woj. śląskiego (pow. żywiecki, cieszyński, Bielsko-Biała, bielski),

(pow. żywiecki, cieszyński, Bielsko-Biała, bielski), woj. świętokrzyskiego (pow. jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski).

Z kolei alerty I stopnia przed burzami i deszczem obowiązują dla:

woj. świętokrzyskiego ( pozostałe powiaty),

pozostałe powiaty), woj. podkarpackiego ,

, woj. lubelskiego ,

, woj. mazowieckiego (pow. lipski, zwoleński, Radom, radomski, przysuski, szydłowiecki, białobrzeski, kozienicki, garwoliński),

(pow. lipski, zwoleński, Radom, radomski, przysuski, szydłowiecki, białobrzeski, kozienicki, garwoliński), woj. śląskie (pszczyński, bieruńsko-lędziński, Katowice, Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, będziński, zawierciański, myszkowski).

Prognoza pogody IMGW na sobotę 23 września

Temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze. Jedynie na południowym wschodzie do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, z opadami. Tam suma opadów wyniesie od 30 do 50 mm. W pozostałej części kraju mniej chmur tylko nad morzem przelotne opady.

Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 14 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich.