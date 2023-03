Cyklon Markus wkracza do Polski. W weekend totalne załamanie pogody

Pogoda na początku kwietnia nie da nam zbyt wielu powodów do radości. W nadchodzący weekend (1-2 kwietnia) trzeba przygotować się na ochłodzenie i powrót zimowej aury. Będzie śnieżnie i mroźno. Miejscami spodziewany jest także silny wiatr.

Załamanie pogody związane jest z cyklonem Markus, który mija Anglię i Niemcy i zbliża się do Polski. W zachodniej Europie przyniósł on ulewne deszcze, silny wiatr oraz burze. "Markus wpłynie bezpośrednio na warunki pogodowe w Polsce między 31 marca i 2 kwietnia" - wskazują synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl.

Cyklon Markus sprowadzi załamanie pogody. Prognoza na weekend

Jaka dokładnie pogoda czeka nas w Polsce w dniach 1-2 kwietnia? W sobotę na przeważającym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Szczególnie na północy, w centrum i na południowym wschodzie mogą być obfite. Z kolei na południu i wschodzie niebo będzie się przejaśniać.

Jak podaje IMGW, na północy temperatura minimalna spadnie do około 0 stopni C., na pozostałym obszarze temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia C. do 4 stopni C. Na południu padał będzie deszcz ze śniegiem, na obszarach podgórskich i w górach też śnieg. Na zachodnie, w centrum i na wschodzie od 3 do 10 stopni.

W niedzielę na północy, zachodzie i w centrum kraju oraz w górach deszcz zacznie przechodzić w deszcz ze śniegiem, krupę śnieżną i śnieg. Przy silnym wietrze możliwe zawieje śnieżne ograniczające widoczność. Na drogach i chodnikach będzie ślisko - podaje portal TwojaPogoda.pl.

W ciągu dnia od 2-5 stopni w większości regionów do 9 stopni na południu i południowym wschodzie. Z kolei od wieczora już wszędzie poniżej zera. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, najsilniejszy nad morzem, gdzie w porywach osiągać może do 60 km/h.

RadioZET.pl/ IMGW/ Twoja Pogoda/ Dobra Pogoda 24