Duże zmiany w pogodzie. Zacznie się 31 stycznia

Zmiany w pogodzie rozpoczną się w nocy z 30 na 31 stycznia. Wraz ze zbliżającym się frontem atmosferycznym od północnego zachodu na niebie pojawi się coraz więcej chmur. – W północno-zachodniej części kraju zachmurzenie będzie duże z większymi zachmurzeniami, a w Polsce południowo-wschodniej będzie jeszcze zachmurzenie małe i umiarkowane – powiedziała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Od północnego zachodu nadejdą też słabe opady deszczu. Lokalnie na północnym wschodzie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura nad ranem wyniesie od -4 do -2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i Podhalu, około 1 stopień w centrum, do 5 stopni na północnym zachodzie. – Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty - zwłaszcza na północnym zachodzie. Większe porywy pojawią się jedynie w Sudetach, tam osiągną wartość do 65 km/h – dodała synoptyczka.

Pogoda. W środę opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu

W środę od zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa słabych opadów deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i śnieg. W rejonach północnych Polski niewykluczone są również słabe opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 2 stopni Celsjusza na wschodzie i na Podhalu do około 5 stopni w centrum i w rejonach podgórskich, a na południowym zachodzie do 8 stopni. – Wiatr będzie słaby, umiarkowany i porywisty w zasadzie w całym kraju. W szczytowych partiach Bieszczadów i Beskidu Śląskiego w porywach do 55 km/h. Natomiast nad morzem porywy wiatru do 65 km/h – przekazała Pacocha.

Prognoza pogody na kolejne dni

Od czwartku wyraźnie zacznie się nasilać wiatr, który pod koniec tygodnia na Wybrzeżu może osiągać w porywach nawet 90-95 km/h. Miejscami będą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Nadal będzie ciepło. W sobotę i niedzielę termometry wskażą od 7 do 10 stopni. Chłodniej będzie jedynie w kotlinach karpackich i na północnym wschodzie kraju - tam około 5 stopni.

Źródło: Radio ZET/IMGW