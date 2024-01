Pierwszy człowiek z czipem mózgowym od Muska. "Sterowanie telefonem samą myślą"

O Elonie Musku słyszał cały świat. Miliarder znany ze swojego ekscentrycznego podejścia do życia może budzić skrajne emocje, trzeba jednak przyznać, że osiągnięcia w dziedzinie nauki, do których się przyczynił naprawdę robią wrażenie. We wtorek szef SpaceX ogłosił kolejny ogromny sukces.

Firma Elona Muska z przełomowym sukcesem. Pierwszy człowiek z czipem mózgowym Neuralink

Tym razem przełomu dokonał należący do Muska startup Neuralink. Miliarder poinformował, że udało się wszczepić implant mózgowy u pierwszego pacjenta. Do tej pory firma, która funkcjonuje od 2016 roku, testowała swoje wynalazki na zwierzętach. Jednak jeszcze w 2023 roku Neuralink otrzymał od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) zezwolenie na przeprowadzenie pierwszego badania na ludziach.

"Pierwszy człowiek otrzymał implant od Neuralink i wraca do zdrowia. Wstępne wyniki pokazują obiecujące wykrywanie skoków neuronów" - czytamy na profilu Elona Muska w serwisie X.

Obecny etap badań ma potrwać sześć lat. Agencja AFP wyjaśnia, że w ramach eksperymentu w ludzkim mózgu umieszcza się 64 ultracienkie, elastyczne nici. Te mają łączyć implant z ośrodkiem w mózgu, który odpowiada za ruch. Rolą czipu jest rejestracja i bezprzewodowe wysyłanie sygnałów mózgowych do aplikacji, która przewiduje, w jaki sposób użytkownik chce się poruszać.

Elon Musk: Tylko sobie to wyobraźcie

Sam Elon Musk poinformował, że produkt Neuralink będzie się nazywał Telepathy. "Umożliwia sterowanie telefonem lub komputerem, a za ich pośrednictwem niemal dowolnym urządzeniem, poprzez samo myślenie. Początkowo czipy będą użytkowane przez osoby, które straciły władze w kończynach. Wyobraźmy sobie, że Stephen Hawking mógłby komunikować się szybciej niż stenotypistka lub licytator. Taki jest właśnie cel" - napisał w serwisie X.

Firma Elona Muska nie jest jednak wolna od kontrowersji. Agencja Reutera przekazała na początku roku, że Neuralink została ukarana grzywną w związku z naruszeniem zasad Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy, chodzi o transport materiałów niebezpiecznych. W lutym 2023 roku stwierdzono, że firma nie zarejestrowała się jako przewoźnik materiałów niebezpiecznych. Zwrócono też uwagę na niewłaściwe składowanie odpadów - w tym łatwopalnych cieczy.

