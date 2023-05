Dziś diametralna zmiana pogody. IMGW wydaje nowe ostrzeżenia

W poniedziałek w pasie od Dolnego Śląska po Mazury opadów deszczu może być sporo. Dziś pojawią się także burze. – Spodziewamy się od 15 do 20 litrów wody na metr kwadratowy – powiedziała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Prognoza pogody na poniedziałek 15 maja

Temperatura już będzie zdecydowanie niższa od weekendowej. – Tam, gdzie będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich, miejscami na zachodzie i w centrum kraju oraz na Wybrzeżu, wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Do 21 stopni Celsjusza termometry wskażą jeszcze na Suwalszczyźnie. Ten północny wschód będzie najcieplejszy, bo tam najpóźniej dotrze zachmurzenie, a z nim opady deszczu – powiedziała synoptyk.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami we wschodniej połowie kraju i w czasie burz dość silny – porywy sięgną do 60 km/h. W nocy z 15 na 16 maja spodziewana jest chwilowa poprawa pogody. – Zachmurzenie duże pozostanie głównie w północnej części kraju, natomiast na pozostałym obszarze, poza Karpatami, będą występowały większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia – dodała Dąbrowska.

W rejonach podgórskich Sudetów temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza, a w części nizinnej do około 9 stopni. Tam też może utworzyć się krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 300 metrów. Natomiast tam, gdzie będzie pochmurnie, czyli na Mazurach i w rejonie Zatoki Gdańskiej, spodziewana jest wyższa temperatura minimalna – 10-12 stopni Celsjusza.

Deszcz i burze. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

dolnośląskim ;

; małopolskim.

Z kolei żółte ostrzeżenia IMGW wydano dla ośmiu województw:

opolskiego ;

; śląskiego ;

; małopolskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; łódzkiego ;

; wielkopolskiego ;

; kujawsko-pomorskiego ;

; mazowieckiego.

"Dziś rozwój zjawisk konwekcyjnych prognozowany jest nad większą częścią kraju, ale najbardziej wydajne burze prognozowane są w części centralnej Polski, od północnej Opolszczyzny i Śląska oraz przez Ziemię Łódzka i Świętokrzyską, po część Wielkopolski, Mazowsza i Warmii" – czytamy w komunikacie IMGW-PIB Meteo Polska.

Pogoda długoterminowa

Aktualne długoterminowe prognozy wskazują na to, że pogorszenie pogody z chmurami i deszczem utrzymywać się będzie prawie przez cały tydzień. Będą krótkie okresy poprawy, podczas których w rozpogodzeniach temperatura może nawet przekroczyć 20 stopni Celsjusza, ale kolejna fala niżu, który wchodzi do Polski od południowego zachodu i obejmie kraj, spodziewana jest w środę 17 maja.

