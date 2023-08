Czerwone i pomarańczowe ostrzeżenia pogodowe. Wydano alerty RCB

Pogoda w sobotę zmieniła się diametralnie w całej Polsce. Tylko północne regiony nie zostały objęte ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami i obfitymi opadami deszczu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozują na 5 sierpnia najmniej opadów na północnym zachodzie, tam również możliwe przebłyski słońca.

- Najsilniejsze opady będą występowały od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Śląsk po Małopolskę, a także na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego - poinformowała PAP Małgorzata Tomczuk synoptyk z IMGW. Instytut oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało specjalne ostrzeżenia.

Silny deszcz i gwałtowne burze. Alert RCB i ostrzeżenia IMGW

RCB w sobotni poranek wysłało alerty SMS-owe mieszkańcom województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

„Prognozowane są intensywne opady deszczu. SMS-owe ostrzeganie uruchomione w 3 województwach” – podało w sobotę na swoim twitterowym profilu RCB. „Uwaga! Dziś (05.08) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe” – napisano w rozesłanym sms-ami alercie.

Ponadto IMGW wprowadził ostrzeżenia II stopnia przed silnymi burzami z deszczem na terenie województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego ,

, mazowieckiego (pow. lipski, zwoleńskim, kozienicki i garwoliński),

(pow. lipski, zwoleńskim, kozienicki i garwoliński), śląskiego (pow. żywiecki, Bielsko-Biała, bielski, bieruńsko-lędziński, Jaworzno, Sosnowiec, będziński, Dąbrowa Górnicza i zawierciański).

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad" - napisano w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia II stopnia przed intensywnym deszczem wydano dla województw:

opolskiego (pow. głubczycki, prudnicki i nyski),

(pow. głubczycki, prudnicki i nyski), dolnośląskiego (pow. ząbkowicki, kłodzki, dzierżoniowski, Wałbrzych, wałbrzyski, kamiennogórski, Jelenia Góra, karkonoski i lwówecki).

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 80 mm, lokalnie 100 mm" - poinformowano w komunikacie IMGW.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie jest burza? Radar burz

Alerty I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami obowiązują w województwach:

lubuskim,

wielkopolskim ,

, dolnośląskim (pozostałe powiaty),

(pozostałe powiaty), śląskim (pozostałe powiaty),

(pozostałe powiaty), opolskim (pozostałe powiaty),

(pozostałe powiaty), łódzkie,

podlaskie ,

, mazowieckie (pow. ostrołęcki, Ostrołęka, makowski, pułtuski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, Warszawa, wołomiński, legionowski, miński, otwocki, piaseczyński, grójecki, białobrzeski, przysuski, Radom i radomski).

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm" - napisano w komunikacie IMGW.

Pogoda na sobotę 5 sierpnia. Prognoza IMGW

Również w górach opady będą intensywne. Porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Zagrzmi przede wszystkim na południu i wschodzie. - Najgroźniejsze burze będą na południowym wschodzie kraju – dodała Małgorzata Tomczuk.

Temperatura w centralnej części kraju wyniesie ok. 17-19 stopni Celsjusza. Na Śląsku 16., w terenach podgórskich Karpat około 19., nad morzem 18-20 stopni Celsjusza. Cieplejsze będą krańce wschodnie, tam około 25-27 stopni Celsjusza. Na Zamojszczyźnie i krańcach wschodnich Podkarpacia nawet 29-30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.

RadioZET.pl/PAP