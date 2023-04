Jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę do Polski napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. - Nad przeważającym obszarem Polski będzie przewaga zachmurzenia dużego, tylko na południu i południowym wschodzie przejściowo pojawi się zachmurzenie umiarkowane - wyjaśnił.

- Wystąpią opady deszczu, a na południu lokalne burze, w czasie których prognozowana suma opadów to 10-15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na północy, do 17 na południowym wschodzie kraju. Wiatr na północy i wschodzie kraju będzie słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na pozostałym obszarze na ogół słaby, zmienny - przekazał synoptyk.

Gdzie jest burza? IMGW wydał nowe ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowych powiatów Dolnego Śląska. Lokalnie możliwy drobny grad - dodano. Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydano także na terenie trzech powiatów graniczących z Czechami.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie nocy możliwe są zanikające opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie deszcz może popadać przez całą noc. Najmniej opadów prognozowane jest w centralnej części kraju.

Miejscami, głównie na wschodzie i na krańcach południowo-zachodnich, utworzą się mgły ograniczające widzialność do ok. 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, przeważnie północno-wschodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW