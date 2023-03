Gwałtowne załamanie pogody w Polsce. Połowa kraju w alertach

Pogoda daje nam się we znaki. Po kilkudniowym wyraźnym ociepleniu można powiedzieć, że do Polski wraca zima. W stronę naszej części kontynentu przemieszcza się zimne, arktyczne powietrze z północy.

Poniedziałek przyniesie zdecydowaną zmianę pogody - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według IMGW od poniedziałku opady deszczu przejdą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonie Karpat może przybyć od 5 cm do 10 cm śniegu, a miejscami około 20 cm. Temperatura maksymalna będzie lekko powyżej zera, do 7 stopni C na południu kraju - informują synoptycy. We wtorek nadal opady deszczu ze śniegiem i śniegu, silniejsze na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Temperatura nie przekroczy 5 stopni Celsjusza - podkreśla IMGW.

Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenia

Nocą można spodziewać się nawet mrozu, przez co - po mokrych opadach śniegu - będą oblodzone drogi i chodniki. W związku z oblodzeniami IMGW wydało ostrzeżenia dla województw:

pomorskiego (z wyjątkiem powiatów wschodnich)

(z wyjątkiem powiatów wschodnich) zachodniopomorskiego (w powiatach wschodnich)

(w powiatach wschodnich) dolnośląskiego (w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych)

Ostrzeżenia IMGW na poniedziałek 27 marca ‧ fot. IMGW ‧ fot. IMGW

W związku z przymrozkami ostrzeżenia wydano w województwach:

zachodniopomorskim (z wyłączeniem powiatów w części północno-zachodniej)

(z wyłączeniem powiatów w części północno-zachodniej) pomorskim (z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdynia, Sopot i Gdańsk)

(z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdynia, Sopot i Gdańsk) warmińsko-mazurskim

podlaskim (w powiatach północnych)

(w powiatach północnych) kujawsko-pomorskim (w powiatach północnych)

(w powiatach północnych) wielkopolskim (w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim)

(w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim) lubuskim (w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim)

Dodatkowo, w województwie dolnośląskim (w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych) obowiązują ostrzeżenia przed opadami śniegu . Co istotne, zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek odczucie chłodu będzie potęgował silny, porywisty wiatr.

RadioZET.pl/IMGW