Gwałtowny atak zimy. Tutaj się zacznie. Wydano dwa rodzaje ostrzeżeń

Prognoza pogody na piątek i weekend zapowiada intensywne opady. W prawie w całym kraju będzie deszczowo, a gdzieniegdzie spadnie śnieg. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie kraju - w okolicach zera stopni Celsjusza – przekazała Anna Woźniak, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prawie wszędzie spodziewane są opady deszczu, a na południu oraz północnym wschodzie Polski wystąpią również opady deszczu ze śniegiem, które wieczorem będą przechodzić w śnieg. Synoptycy spodziewają się, że późnym popołudniem i w godzinach wieczornych na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie spadnie od 3 do 5 cm śniegu. Śnieg będzie padał także w rejonach podgórskich i w górach. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 10 cm, a w wyżej położonych rejonach gór od 10 do 15 cm.

Pogoda. Zima przypuści atak, obowiązują ostrzeżenia IMGW

Wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. Żółte alerty przed śnieżycą obowiązują dla województw:

dolnośląskiego , dla powiatów karkonoskiego i Jelenia Góra;

, dla powiatów karkonoskiego i Jelenia Góra; śląskiego , dla powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego;

, dla powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego; małopolskiego , w powiatach: nowotarskim, suskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim;

, w powiatach: nowotarskim, suskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim; podkarpackiego , dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;

, dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego; lubelskiego ;

; łódzkiego , dla powiatów: kutnowskiego, łowickiego, skierniewickiego, rawskiego;

, dla powiatów: kutnowskiego, łowickiego, skierniewickiego, rawskiego; mazowieckiego ;

; warmińsko-mazurskiego , dla powiatów: Elbląg, elbląskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego, działdowskiego, iławskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, Olsztyn, szczycieńskiego.

, dla powiatów: Elbląg, elbląskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego, działdowskiego, iławskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, Olsztyn, szczycieńskiego. podlaskiego, dla powiatów: wysokomazowieckiego, siemiatyckiego, hajnowskiego;

Z kolei alerty przed "szklanką" na drogach dotyczą województw: śląskiego (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim); małopolskiego (dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego); podkarpackiego (dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego); wielkopolskiego (dla powiatów pilskiego i złotowskiego); kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, szczecineckim, drawskim, wałeckim).

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 7 stopni na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na północy oraz południowym zachodzie - porywisty, powieje z prędkością do 55 km/h. Na wschodzie z przewagą kierunku wschodniego, na zachodzie z przewagą kierunku zachodniego.

Prognoza na weekend. Będzie padał śnieg

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie całkowite. Tylko na północy mogą się pojawić większe przejaśnienia. Na Suwalszczyźnie możliwe rozpogodzenia. W całym kraju występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w pasie od Pomorza, Warmii przez Mazowsze po Lubelszczyznę, będą to również okresami opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 3 do 6 cm. Śnieg będzie padał także w rejonach podgórskich oraz w górach. W Sudetach i Karpatach spadnie około 10 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na północy, około 0 stopni w centrum, do 3 na zachodzie kraju. Tam, gdzie temperatura spadnie poniżej zera, należy się spodziewać oblodzenia na mokrych od deszczu drogach oraz chodnikach. W centrum kraju oraz w Wielkopolsce lokalnie mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz na południu - porywisty, powieje z kierunku północnego. W górach i rejonach podgórskich mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie -1 stopień na wschodzie i północnym wschodzie, w centrum maksymalnie 1 stopień, a na zachodzie 5-6 stopni. W weekend praktycznie cały czas będzie padało. Na zachodzie deszcz, w centrum, na południu, wschodzie i północu - deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. W niedzielę od zachodu będzie wkraczał front, który będzie przynosił ciepłe powietrze. - W przyszłym tygodniu wróci jesień, ale to nie oznacza, że będzie w całym kraju 10 stopni. To nie będzie złota, polska jesień, będzie szaro i ponuro. Będzie padał deszcz - podsumował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN Meteo/IMGW