Śnieżyca nad Polską. "Co to ma być?!", wydano alerty

IMGW ma dobre informacje dla osób, które nie mogą doczekać się zimy. Śnieg będzie cieszył oko praktycznie w całej Polsce. Czy zmiana pogody oznacza, że kierowcy muszą zmienić opony na zimowe? Według ekspertów należy się tym zainteresować, gdy temperatura spadnie poniżej 7 st. Celsjusza.

Pogoda na weekend. Nawet pół metra śniegu

Jak przekazał PAP meteorolog IMGW Grzegorz Walijewski, w piątek w północnej części kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie będzie 2-3 cm śniegu, a na obszarach podgórskich - w woj. dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i w południowej części śląskiego - spadnie go od 5 do 10 cm. W Bieszczadach i Beskidach ma być odnotowane od 10 do 15 cm, wysoko w Tatrach do 20 cm, a w Karkonoszach - 5 cm białego puchu.

Ekspert poinformował, że na obszarach górzystych może spaść nawet pół metra świeżego śniegu. W pasie od woj. zachodniopomorskiego, przez kujawsko-pomorskie, mazowieckie aż po Lubelszczyznę będzie padał deszcz ze śniegiem. Deszczu należy spodziewać się zaś na zachodzie kraju.

Żółte alerty ostrzegające przed śnieżycami - ważne do godziny 17 w sobotę - ogłoszono na terenie trzech województw:

śląskiego , dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego;

, dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego; małopolskiego , dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego;

, dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego; podkarpackiego, dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

W sobotę 18 listopada praktycznie cały czas będzie padało. Na zachodzie będzie padał deszcz, w centrum, na południu, wschodzie, północy deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. W niedzielę 19 listopada od zachodu będzie wkraczał front, który przyniesie ciepłe powietrze. Deszcz ze śniegiem utrzyma się na krańcach wschodnich i północno-wschodnich, a w górach przybędzie śniegu.

Źródło: Radio ZET, PAP

