Według map publikowanych na stronie IMGW w piątek 17 listopada w północnej części Polski wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Śnieg padał będzie w obszarach podgórskich Dolnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia, południowej części Śląska (od 5 do 10 cm) i na głębokiej Suwalszczyźnie (2-3 cm). Natomiast w pasie od województwa zachodniopomorskiego, przez kujawsko-pomorskie, mazowieckie aż po Lubelszczyznę będzie padał deszcz ze śniegiem. Na zachodzie kraju prognozowany jest deszcz.

– W górach jeszcze dodatkowo będzie wiało. Porywy wiatru osiągną od 70 do 80 km/h. Będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Warunki w górach, a w szczególności w Tatrach, w ten weekend będą ultratrudne – powiedział rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski.

Intensywne opady śniegu i mróz. IMGW wydał ostrzeżenia

Pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim. Obowiązuje ono do północy w sobotę 18 listopada.

Żółte alerty ostrzegające przed śnieżycami - ważne do godziny 17 w sobotę - ogłoszono na terenie trzech województw:

śląskiego , dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego;

, dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego; małopolskiego , dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego;

, dla powiatów: suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego; podkarpackiego, dla powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

W piątek temperatura maksymalna wyniesie na północnym wschodzie i wschodzie kraju od -1 do 0 stopni Celsjusza. W centrum do 3 stopni, a na zachodzie do 6 stopni. W nocy z piątku na sobotę chwyci mróz: na północy -2 stopnie, w centrum -1 stopień, a na wschodzie -4 stopnie. – Tam, gdzie będzie padało, pojawi się gołoledź – ostrzegł Walijewski. Największe prawdopodobieństwo wydania ostrzeżeń przed oblodzeniem jest dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Prognoza pogody na weekend. W prawie całym kraju spadnie śnieg

W sobotę 18 listopada praktycznie cały czas będzie padało. Na zachodzie deszcz, w centrum, na południu, wschodzie, północy - deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. W niedzielę 19 listopada od zachodu będzie wkraczał front, który przyniesie ciepłe powietrze. Deszcz ze śniegiem jeszcze zostanie na krańcach wschodnich i północno-wschodnich, a w górach dosypie trochę śniegu. – W przyszłym tygodniu wróci jesień, ale to nie oznacza, że będzie w całym kraju 10 stopni. To nie będzie złota, polska jesień, będzie szaro i ponuro. Będzie padał deszcz – zapowiedział Walijewski.

Źródło: Radio ZET/IMGW