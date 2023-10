Idzie drastyczne ochłodzenie, kulminacja w weekend. Nowa prognoza długoterminowa

Pogoda długoterminowa została przygotowana przez zespół synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W prognozie czytamy, że początek tygodnia będzie jeszcze bardzo ciepły i dość pogodny, niestety z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz chłodniej. Kulminacja ochłodzenia przypadnie na weekend (7-8.10). Termometry mają wówczas pokazywać 10-16 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza pogody. Ochłodzenie pod koniec tygodnia

Obecnie Polska jest pod wpływem słabnącego wyżu znad południowej Europy. Na północy kraju zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Skandynawii z przemieszczającym się z zachodu na wschód ciepłym frontem. W poniedziałek (2.10) temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni na wschodzie do 22 stopni w centrum i do 25 stopni zachodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

We wtorek (3.10) przelotny deszcz spadnie na Pomorzu. Będzie nadal ciepło – od 23 do 26 stopni, a na zachodzie nawet 27 stopni. Środa (4.10) przyniesie pierwszy spadek temperatury. Na termometrach zobaczymy od 17 do 19 stopni. Miejscami na północy i południu słupki rtęci wzrosną tylko do około 15 stopni. W czwartek (5.10) zrobi się trochę cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 20 stopni. Wyjątkiem będzie Pomorze i Suwalszczyzna – tam około 15 stopni. Wiatr może być dość silny i porywisty.

W piątek (6.10) nad morze wrócą przelotne opady deszczu. Termometry w Polsce wskażą od 13 do 16 stopni, a na północy miejscami 11 stopni. Jeszcze chłodniej zrobi się w sobotę i niedzielę (7-8.10). IMGW prognozuje spadek temperatury do 7 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 10 stopni na północnym wschodzie i 15 stopni na południowym zachodzie oraz zachodzie. Na północy niewykluczone są słabe opady deszczu.