Śnieg sparaliżował Kraków. IMGW ostrzega przed silnym mrozem

Duże opady śniegu sparaliżowały krakowskie drogi w środowy wieczór. Autobusy i tramwaje kursowały z długimi opóźnieniami. Tramwaje nie kursują do Czerwonych Maków - z powodu wykolejenia się tramwaju. Rzecznik MPK Marek Gancarczyk powiedział PAP, że od komunikacji tramwajowej całkowicie odcięte zostały Wzgórza Krzesławickie.

Po wtorkowej przerwie, w Krakowie śnieg zaczął intensywnie padać w środę po południu. "Intensywne opady śniegu wróciły. MPO poinformowało właśnie, że z zimą w Krakowie walczy obecnie 200 jednostek. Od trzech godzin jeżdżę po naszym mieście i mam wrażenie, że to tylko liczby i niestety przegrywamy walkę ze śniegiem!" - przekazał w środę wieczorem w mediach społecznościowych wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Kraków pod śniegiem. Gigantyczne utrudnienia

Kulig zapowiedział również na czwartek godz. 9:30 specjalne posiedzenie komitetu akcji "Zima". Będzie ono poświęcone ocenienie dzisiejszych działań, sprawdzeniu ich koordynacji oraz wyciągnięciu wniosków, by w przyszłości działania były skuteczne.

Jak poinformował PAP dyżurny GDDKiA, w związku z opadami śniegu utrudnienia występują na wielu drogach Małopolski. Samochody ciężarowe mają problemy na większych wzniesieniach, gdzie mogą tworzyć się korki. "Przy takiej intensywności opadów nie ma szans, by wszystkie drogi były czarne. Wszystkie nasze siły pracują nad odśnieżaniem" - powiedział w środę wieczorem PAP dyżurny GDDKiA w Krakowie.

Po wtorkowej przerwie, w Krakowie śnieg zaczął intensywnie padać w środę po południu. Opady występują niemal w całej Małopolsce i - według prognoz IMGW - potrwają do czwartku rana. Panuje kilkustopniowy mróz, przewidywany również na kolejne dni.

Prognoza IMGW na środę i czwartek. Mróz w całym kraju

W nocy ze środy na czwartek będzie bardzo mroźno w całym kraju. Na północy temperatura wyniesie nawet minus 16 stopni. Śnieg spadnie w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska, po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę - poinformowała PAP dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

Alerty I stopnia przed silnym mrozem IMGW wprowadziło w całym woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -12°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, z kierunków południowych" - wynika z komunikatu Instytutu.

W nocy nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia w południowo wschodniej części kraju. Więcej przejaśnień będzie na północnym zachodzie i zachodzie, gdzie będą tworzyć się marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Intensywne opady śniegu wystąpią w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska, po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę. Tam spadnie od 5 do 7 cm śniegu.

Temperatura minimalna od -16 stopni Celsjusza na Pomorzu i na Warmii, ok. -8 w centrum, do -4 na Podkarpaciu oraz Zamojszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, miejscami porywisty. Na Podkarpaciu osiągnie prędkość do 65 km/h i będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami śniegu. Najwięcej śniegu, 3 cm spadnie w woj. małopolskim. Na zachodzie dość pogodnie. Późnym wieczorem na Podkarpaciu mogą się pojawić opady deszczu ze śniegiem bądź marznące opady powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -6 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. -2 na przeważającym obszarze kraju, do 1 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

RadioZET.pl/PAP - Jacek Buraczewski