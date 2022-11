IMGW wyda ostrzeżenia, będzie niebezpiecznie. "Zalecamy ostrożność"

We wtorek 22 listopada pochmurno, a na południu rozpogodzenia. Miejscami będą utrzymywały się mgły, które będą ograniczały widzialność do 500 metrów. W północno-wschodniej części kraju i na krańcach południowych będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem, deszcz i mżawka. Lokalnie wystąpią opady marznące.

Dorota Pacocha poinformowała, że zostaną ogłoszone ostrzeżenia IMGW przeciw marznącym opadom, które rozpoczną się od ok. godziny 19. Temperatura maksymalna od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, ok. 3 stopni w centrum, do 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat.

IMGW wyda ostrzeżenia. Marznące opady i mgły

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Tatrach po południu wiatr silny, od 40 do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.

W nocy nadal pochmurno. Lokalnie na południu będzie się rozpogadzać. Na wschodzie i południowym zachodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki. Przejściowo będą one marznące i powodujące gołoledź, więc będzie ślisko.

Od godziny 19 do 10 w środę zostaną ogłoszone ostrzeżenia na opady marznące na północnym wschodzie i częściowo w centrum kraju. Z kolei od godz. 20 do 8 rano zostaną wydane ostrzeżenia na południe Dolnego Śląska.

Miejscami wystąpią także marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów na obszarze południa Polski. W związku z tym zostaną wydane ostrzeżenia od godz. 17 do 9 rano.

Temperatura minimalna od -8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski, ok. -1 w centrum, do 2 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)