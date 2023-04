IMGW wydaje nowe alerty. Uderzy jeszcze silniejszy mróz i to nie koniec

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia przed burzami z gradem będą obowiązywać do godz. 7 w czwartek.

IMGW wydaje nowe alerty. Uderzy jeszcze silniejszy mróz

Największe spadki temperatury prognozowane są na południu kraju, gdzie temperatura powietrza może osiągnąć od -3 do -1 st. C, zaś temperatura przy gruncie od -5 do -3 st. Na pozostałym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 do 0 st. C, przy gruncie od -4 do -2 st. C.

W czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni Celsjusza. Na północy chłodniej do 7 stopni. Wiatr slaby i umiarkowany, na północy, zachodzie i centrum porywisty do 50 km/h, zachodni.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

RadioZET.pl/ IMGW/ PAP