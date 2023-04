Synoptycy pokazali nową prognozę. Ta połowa majówki będzie zdecydowanie lepsza

Prognoza pogody na majówkę w tym roku zachęci do aktywności na świeżym powietrzu? Do początku długiego weekendu zostało kilka dni. Już teraz jednak rzecznik IMGW-PIB w rozmowie z Radiem ZET przedstawił przewidywania synoptyków dotyczące majówkowej aury.

Pogoda na majówkę. Rzecznik IMGW: Chłodniej niż w miniony weekend

Wszystko wskazuje na to, że długi weekend minie pod znakiem deszczu i słońca. - Będzie ocieplenie w porównaniu do tego, co wystąpi w tygodniu, ale chcielibyśmy wyższe wartości na termometrach - mówi Grzegorz Walijewski.

Niestety, nadchodząca majówka nie będzie tak ciepła jak ostatni weekend. Średnia temperatura będzie oscylować w okolicach 14-15 stopni. - Ale i tak będzie dużo cieplej niż jutro i pojutrze, kiedy w dzień możliwe są temperatury w okolicach 10 stopni, a w nocy przymrozki - zapowiada rzecznik IMiGW.

Pierwsza połowa majówki ma być bardziej deszczowa, a im bliżej 3 maja, tym na niebie ma się pokazać więcej słońca. - Opady deszczu mogą wystąpić. Szczególnie w 1. i 2. dzień. Nie będą duże, w związku z tym będzie nieco chłodniej. 15 st. cieszy, ale gdyby 20. się pojawiła, byłoby zdecydowanie lepiej - ocenia Walijewski.

Zanim jednak nadejdzie majówka, pogoda gwałtownie się zmieni. Od niedzieli od zachodu nad Polskę nasuwa się zatoka niżów z chłodnym frontem atmosferycznym. Już od poniedziałkowego popołudnia w wielu miejscach w kraju możliwe są burze.

Przed nami spore ochłodzenie. - Od 9 do zaledwie 12 st. Celsjusza. Będzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, więc mocno się ochłodzi. Mało tego. W nocy z wtorku na środę w całym kraju temperatura minimalna około od zera do 2 st. Mogą się pojawiać przygruntowe przymrozki - podsumowuje rzecznik IMGW.

