Kilka dni przed świętami pogoda nie przestaje szokować. Tak wygląda nowa prognoza

Pogoda znowu nas mocno zaskakuje. Z prognozy IMGW wynika, że w poniedziałek w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, i bez opadów. Termometry pokażą od 5 st. C na wschodzie, około 7 w centrum, na zachodzie i nad morzem, do 10 st. na południu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty w całym kraju. Na Lubelszczyźnie porywy wyniosą około 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, a wysoko w górach do 80/h. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu.

Kilka dni przed świętami pogoda nie przestaje szokować

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostały obszarze kraju duże i całkowite. Na północy i wschodzie miejscami słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C na wschodzie do 6 na północnym zachodzie oraz nad morzem. Chłodniej będzie jedynie w obszarach podgórskich Karpat, tam około minus 2 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany oraz porywisty, południowo-zachodni. Na północy porywy wyniosą do 55 km/h, nad morzem w strefie wybrzeża do 70 km/h, na szczytach gór około 90 km/h.

Źródło: Radio ZET/ Agnieszka Lipska (PAP)