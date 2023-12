Prognozy pogody na najbliższe dni przygotowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po delikatnym ochłodzeniu w weekend nad Polskę znów napływać zacznie z zachodu cieplejsze, ale też bardziej wilgotne powietrze. Śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzić będzie w deszcz, w niedzielę spodziewać się możemy silniejszego wiatru.

Pogoda długoterminowa. Ocieplenie w Polsce

Sobota przyniesie ocieplenie w całej Polsce. Na północy i wschodzie padać będzie deszcz, z kolei deszcz ze śniegiem i śnieg wystąpią jeszcze na południowym wschodzie oraz w Karpatach. Niestety nadal będzie na ogół pochmurno, a odczucie ciepła obniżać będzie porywisty wiatr. Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C w kotlinach karpackich i 3°C na wschodzie, około 5-6°C w centrum i na zachodzie do 8°C na krańcach północno-zachodnich oraz nad morzem.

Niedziela w całym kraju będzie wietrzna, najsilniejszych porywów synoptycy spodziewają się nad morzem. Na północy i północnym wschodzie może padać słaby deszcz oraz mżawka. W dzień najcieplej będzie na południowym zachodzie i zachodzie - od 8°C do 10°C, w centrum termometry pokażą około 7°C, na wschodzie 5°C.

fot. IMGW

Eksplozja ciepła przed Bożym Narodzeniem

W poniedziałek wiatr osłabnie, ale zrobi się też nieco chłodniej. Przeważać będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu lub mżawki, jedynie na obszarach podgórskich w Karpatach oraz w górach padać może śnieg. W nocy niewielki mróz tylko na Podhalu. W dzień termometry pokażą od 6°C na wschodzie do 9°C na zachodzie.

We wtorek znów ociepli się, ale ponownie nasilać się też może wiatr. W północnej i wschodniej części kraju padać może deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7°C na południowym wschodzie i 8°C na wschodzie, około 10°C w centrum i na południu do nawet 12°C na południowym zachodzie.

Środa będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna. Strefa opadów będzie się przesuwać z północy na południe. Na Pomorzu miejscami padać może też deszcz ze śniegiem. Noc ponownie bez mrozu, w dzień od północnego zachodu stopniowo zacznie się ochładzać, temperatura maksymalna wyniesie od 6°C, 7°C na północy do 10°C, 11°C miejscami na południu. Wiatr nadal będzie dość silny - na południu porywy osiągać będą do 65 km/h, w centrum do 80 km/h, na północy do 85 km/h, a nad morzem do 90 km/h.

Czwartek będzie już zdecydowanie chłodniejszy, a opady deszczu przejdą w deszcz ze śniegiem. Najintensywniej ma padać w południowej części kraju. Temperatura maksymalna od 2°C na północy do 6°C na południu.

Źródło: Radio ZET/IMGW