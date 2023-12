Zabójcy wtargnęli na uroczystości bożonarodzeniowe. Zginęło 12 osób

Do masakry doszło w niedzielę 17 grudnia przed świtem w mieście Salvatierra. Grupa zabójców wtargnęła do budynku, gdzie odbywała się uroczystość. Według dziennika "El Universal" po ataku na podłodze leżały ciała ofiar, w tym kobiet i młodych ludzi. "Napastnicy uciekli" – przekazała gazeta.

Posadas to wydarzenia religijne, które w Meksyku tradycyjnie odbywają się w dniach poprzedzających Boże Narodzenie i nawiązują do wędrówki Maryi i Józefa z Nazaretu do Betlejem w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Agencja Reutera zaznacza, że Guanajuato, gdzie mieści się wiele fabryk samochodowych i lotniczych, stał się w ostatnich latach jednym z najniebezpieczniejszych stanów Meksyku z powodu starć pomiędzy kartelami narkotykowymi.

Źródło: Radio ZET/ PAP