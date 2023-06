Meteorolodzy wydali nowe alerty. Zagrożenie aż do późnych godzin nocnych

IMGW zaktualizował mapy prognozujące, gdzie możemy spodziewać się gwałtownych burz. Wcześniej alerty dotyczące zagrożeń opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W środę 21 czerwca na wschodzie kraju zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane z przelotnym deszczem. Na pozostałym obszarze kraju – umiarkowane z miejscowym deszczem i burzami.

Miejscowo może wystąpić grad i intensywne opady deszczu. - W czasie tych burz opady prognozowane są do 40 mm, a punktowo nawet do 50 mm. Porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h. Na te zjawiska wystawione są już ostrzeżenia meteorologiczne, które obowiązują do godziny 23.00, a na wschodzie kraju do godzin nocnych – powiedziała w rozmowie z PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Gdzie jest burza 21 czerwca? Nowe ostrzeżenia IMGW. Mapa burz online

Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni nad morzem, 28 stopni na wschodzie do 33 na południowym zachodzie. - Na upały także wydano ostrzeżenie. Obowiązuje głównie dla zachodniej i środkowej części Polski – dodała synoptyczka.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. - Jedynie silniejsze porywy wiatru w czasie burz – ostrzegła Pacocha.

W nocy z środy na czwartek nadal będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z występującymi miejscowymi opadami deszczu. - W burzach pojawi się także grad, chociaż głównie zjawiska burzowe będą występowały w pierwszej połowie nocy – podkreśliła synoptyczka.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Nad ranem miejscami mogą wystąpić silne zamglenia, a w dolinach górskich lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 16-18 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w kotlinach górskich i nad morzem – około 14 stopni.

RadioZET.pl/ Julia Szymańska (PAP)/ IMGW