Pół Polski w pomarańczowych i żółtych alertach. Synoptycy ostrzegają

Ostrzeżenia przed upałami oraz burzami z gradem wydał 21 czerwca o poranku IMGW. Znaczna część Polski znajdzie się w obrębie pomarańczowych alertów burzowych. Zagrożenie będzie nam towarzyszyło końca dnia - ostrzeżenia obowiązują od godz. 11 do 23 w środę.

Pogoda 21 czerwca. Pomarańczowe alerty dla połowy Polski

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie możliwe 90 km/h. Miejscami grad" – ostrzegł Instytut. Zagrożenie burzami z gradem wystąpi w środę w województwach:

zachodniopomorskim

pomorskim

warmińsko-mazurskim (tylko zachodnie powiaty)

kujawsko-pomorskim

wielkopolskim

lubuskim

mazowieckim (zachodnie powiaty)

łódzkim

dolnośląskim

opolskim

śląskim

małopolskim

świętokrzyskim (bez wschodnich powiatów)

podkarpackim (zachodnie i południowe powiaty)

Wciąż będzie upalnie. Gorąco dotrze też na wschód kraju. Tam temperatura maksymalna wyniesie 26-29 stopni Celsjusza. Najgoręcej, jak powiedział synoptyk IMGW, będzie na zachodzie. Tam do 32 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem środa zapowiada się nieco chłodniej, z temperaturą 24-27 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzegł przed upałami w ostrzeżeniach 1. i 2. stopnia. Zagrożone są praktycznie te same rejony, w których mogą wystąpić burze, poza częścią Pomorza, Pomorza Zachodniego, woj. świętokrzyskim i częścią Podkarpacia.

fot. screen: Meteo.imgw.pl - upał w Polsce 21 czerwca

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień do 32°C. Temperatura minimalna w nocy do 19 stopni" – poinformował w alercie IMGW. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują w środę po południu, od godz. 12 do 18.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl