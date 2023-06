Ważny komunikat RCB. Zagrożenie w 12 województwach

"Uwaga! Dziś możliwe wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wysłany do mieszkańców 12 województw.

RCB ostrzega. Alert w 12 województwach

RCB dodało, że alert o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województw: śląskiego, pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, części powiatów zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Również IMGW wydał w środę ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem i upałami. Instytut podał, że do godz. 23.00 w środę prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu. Miejscami może też spaść grad.

- W zachodniej połowie kraju, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, z opadami deszczu do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm, i porywami wiatru nawet do 90 km/h. Pogoda zrobi się wręcz niebezpieczna – powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

RadioZET.pl/PAP