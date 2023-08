Mordercza pogoda zaleje Polskę z dużą siłą. Prognoza jest bardzo niepokojąca

Upały, które od kilku dni obejmują całą Polskę, nie odpuszczą w piątek 18 sierpnia. Gorąco będzie na wschodzie i w centrum kraju, nawet do 32-33 stopni Celsjusza. - Na zachodzie, jak to mówią synoptycy, będzie ciepło, ale nie upalnie, bo poniżej 30 stopni C. - powiedział Grzegorz Walijewski z IMGW.

W tym rejonie będzie od 27 do 29 stopni. Chłodniej nad samym morzem 22-23 stopnie na Helu i wybrzeżu wschodnim, do 24 w Świnoujściu. Na obszarach górskich i podgórskich maksymalnie 25-26 stopni.

Mordercza pogoda zaleje Polskę z dużą siłą

- W piątek wystąpią burze, które szczególnie niebezpieczne będą w centrum kraju. A w godzinach wieczornych i popołudniowych rozwiną się też burze w Polsce południowo-wschodniej, czyli na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. I one utrzymają się do soboty - przekazał.

W centrum będzie to kolejna noc tropikalna. W pozostałej części kraju będzie od 18 do 19 stopni. - Ale nawet powyżej 18 to jest to temperatura niebezpieczna, przy której człowiek się słabo regeneruje - wyjaśnił rzecznik IMGW.

- W związku z tym, że trochę wilgoci jest w północnej części naszego kraju - Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie - w nocy będą pojawiać się zamglenia, nawet do 300 metrów. Jednak będą krótkotrwałe, bo jak wstanie dzień i wzrośnie temperatura, to te mgły osiądą - przekazał.

