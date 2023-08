Padł tegoroczny rekord temperatury. W tym mieście było najgoręcej

Upały utrzymują się we wtorek 15 sierpnia niemal nad całą Polską. Kraj znajduje się w strefie ostrzeżeń drugiego stopnia – słupki w termometrach pokazują ponad 30 stopni. Bez upałów jest jedynie pas wybrzeża, gdzie termometry pokazują od 26 do 28 stopni. Na terenach podgórskich 28-29 stopni.

Już wcześniej rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski zapowiadał, że wtorek może być najgorętszym dniem w kwestii pomiarów. Po godzinie 16 Instytut poinformował, że w podwarszawskim Legionowie odnotowano "najwyższy pomiar temperatury jak dotąd w tym roku".

Padł tegoroczny rekord temperatury. IMGW: Jest mierzony w cieniu

Było to 35,5 stopnia Celsjusza. To tegoroczny rekord, jeśli chodzi o stacje synoptyczne. Dodajmy, że wartości mierzone przez stacje dotyczą pomiarów w cieniu. Instytut przypomniał, że poprzednią rekordową temperaturę - 35,4 stopnia Celsjusza - zaobserwowano miesiąc temu, 15 lipca, w Słubicach.

W nocy strefa opadów i burz wejdzie w głąb kraju, ale w dalszym ciągu będzie obejmowała północno-zachodnią Polskę, Pomorze, Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie może spaść grad, wiatr może wiać z prędkością do 70 km/h.

Temperatura minimalna w wielu miejscach wyniesie w nocy ok. 20-21 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w terenach podgórskich ok. 14-16, a nad morzem 18 stopni Celsjusza.

Rzecznik IMGW zapowiadał w poniedziałek 14 sierpnia, że do końca tygodnia – w związku z upałami - czekają nas również tzw. noce tropikalne. - Mówi się o nocy tropikalnej, kiedy temperatura minimalna nie spada poniżej 20 st. C - powiedział PAP Walijewski. Taka sytuacja nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Biometeorolodzy uważają bowiem, że jeżeli temperatura minimalna nocą nie spada poniżej 18 st. C, to wtedy jest duży problem, żeby wypocząć. - Nie regenerujemy się, a jak widać praktycznie w całym kraju ta temperatura będzie powyżej 18 st. C – komentował Grzegorz Walijewski.

