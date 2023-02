Nagła zmiana pogody w piątek. IMGW wydał alerty, w tym 2. stopnia

W piątek w całym kraju wystąpią mieszane opady. - Będzie wiał silny wiatr, w Sudetach nawet do 160 km/h - poinformowała PAP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk. IMGW wydał ostrzeżenia przed opadami śniegu oraz silnym wiatrem.

Pogoda. Nagła zmiana w piątek. IMGW wydał alerty

W pasie centralnej Polski, od części Pomorza, przez Kujawy, zachodnią część Mazowsza, wschodnie rejony woj. łódzkiego i śląskiego, część woj. świętokrzyskiego, po Małopolskę oraz górskie powiaty Śląska wystąpią intensywne opady śniegu. Alerty obowiązują od godziny 11 w piątek, do godz. 21.

"Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm" – ostrzegł Instytut. W górach może spaść do 20 cm śniegu. Na zachodzie, zgodnie z prognozą IMGW, ma natomiast padać deszcz. Instytut szacuje, że spadnie do 15 mm deszczu.

W całym pasie zachodniej Polski wystąpi zagrożenie związane z silnymi porywami wiatru. Najgroźniej będzie w Sudetach, gdzie IMGW wydał pomarańczowe alerty – 2. stopnia. "Wiatr będzie silny, na zachodzie w porywach do 85 km/h, do 90 km/h nad morzem, w Sudetach do 160 km/h" – prognozował Instytut.

Ostrzeżeniami przed silnym wiatrem (1. stopnia) objęto cztery województwa na zachodzie: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. W przypadku Dolnego Śląska w powiatach górskich i okołogórskich są to ostrzeżenia 2. stopnia. Obowiązują od godz. 10 w piątek, do wieczora (Zachodnie Pomorze i woj. lubuskie) lub do godz. 3 i 6 rano w sobotę (Dolny Śląsk, woj. opolskie).

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/PAP - Jacek Buraczewski