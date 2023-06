Pogoda zrobiła się letnia, jednak wyższym temperaturom mogą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska. W środę będzie ciepło w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

IMGW ostrzega przed zmianą pogody. Wydano alerty

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

przeważającej części województwa śląskiego i opolskiego,

dla południowych części województw dolnośląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenia przed burzami z gradem będą obowiązywać do godz. 21 w środę. Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zobacz także: Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Prognoza na środę

Słupki rtęci pokażą w środę nawet 28 stopni Celsjusza. Na południu możliwe są przelotne opady deszczu, burze i grad - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. W środę na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na południu zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas burz może spaść do 30 mm deszczu. Lokalnie może też spaść grad.

Temperatura maksymalna od 20 stopni na Podkarpaciu do 28 w centrum i na Pomorzu. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem - 14-17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz może osiągnąć prędkość do 65 km/h.

W nocy na południu zachmurzenie początkowo duże z opadami deszczu i zanikającymi burzami. Nad ranem się rozpogodzi. Na północy będzie pogodnie. Tam też mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północy, do 15 stopni na południu. Wiatr słaby, wschodni.

RadioZET.pl/PAP