Niebezpieczna pogoda, groźna fala idzie przez Polskę. IMGW wydał nowe alerty

W niedzielę 19 listopada do końca dnia będzie zachmurzenie duże. Na zachodzie będzie padał deszcz, a na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy wystąpią opady marznące i gołoledź. Synoptyk Ilona Śmigrodzka z IMGW poinformowała, że może być ślisko i niebezpiecznie. Na Pomorzu spadnie ok. 10 cm śniegu. Z kolei na zachodzie suma opadów wyniesie do 20 mm.

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe. "Prognozowane są opady śniegu i śniegu z deszczem, miejscami również słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" - napisano oraz załączono mapę z zaznaczonymi alertami.

IMGW wydaje alerty: Prognozowane są opady śniegu

Temperatura maksymalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 3 stopnie w centrum, do 10 na południowym zachodzie. Wiatr będzie porywisty, nad morzem do 55 km/h, a w górach do 100 km/h, południowy.

W nocy ciągle zachmurzenie duże. Na wschodzie opady śniegu, a na zachodzie deszczu. Na zachodzie suma opadów wyniesie 15 mm. Na wschodzie i w górach spadnie ok. 5-7 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na wschodzie, 2 stopnie w centrum, do 8 stopni na zachodzie. Wiatr będzie porywisty, południowy, a na zachodzie zachodni.

Źródło: Radio ZET/ Jacek Buraczewski (PAP)