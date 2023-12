Niebezpieczne zjawisko pogodowe nadciąga nad Europę. "Trąba szaleństwa"

Przez Wyspy Brytyjskie w czwartek przeszła burza Gerrit, której towarzyszył bardzo silny wiatr przekraczający 100 km/h, a także ulewa. Meteorolodzy z Met Office wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północno-zachodniej Anglii oraz dla większości obszarów Irlandii Północnej i Szkocji. W tej drugiej prawie 8 tys. gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. Zniszczenia w wyniku niesprzyjającej pogody będą jeszcze większe.

"Bomba cyklonowa" nad Wyspami Brytyjskimi. Zerwane dachy i zawalone ściany

W Anglii zaś, m.in. w Manchesterze, w wyniku przejścia "małego tornada", jak opisuje to BBC, zostały zerwane dachy i zawalone ściany blisko 100 domów, a wiele drzew powalonych. Mieszkaniec Stalybridge niedaleko Manchesteru, Kerry Hogan, powiedział BBC Radio 5 Live, że tornado "trwało ok. 90 sekund i było dosłownie trąbą szaleństwa".

Jeszcze poważniejsze zagrożenie niesie ze sobą zbliżający się znad Atlantyku sztorm Henk, który przez meteorologów określany jest jako bomba cyklonowa. Termin ten jest używany, gdy ciśnienie w centrum niżu atmosferycznego spadnie o co najmniej 24 hPa w ciągu doby. W tym wypadku spadek wyniesie aż 30 hPa. W sobotę, kiedy niż zbliży się do Irlandii i Wielkiej Brytanii, poziom ciśnienia w centrum układu wyniesie ok. 965 hPa.

Henk sprowadzi na Wyspy Brytyjskie bardzo silny wiatr, który osiągnie prędkość 120 km/h. Możliwe są wysokie fale sztormowe osiągające nawet 7 metrów. Ulewy mają doprowadzić do kolejnych podtopień, a nawet lokalnych powodzi. Huraganowy wiatr ma zaś łamać drzewa, uszkadzać zabudowania, powodować następne przerwy w dostawach prądu oraz powodować problemy w transporcie i komunikacji.

Źródło: Radio ZET/BBC