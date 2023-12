Alarm powodziowy we Wrocławiu i okolicach. Całe osiedla zagrożone, strażacy w akcji

Alarm powodziowy w części Wrocławia i w rejonie ujścia rzeki Widawy do Odry. IMGW wydał w tej sprawie ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia, w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na dopływie Odry.

Zagrożenie dotyczy rzeki Widawy od Namysłowa aż po jej ujście do Odry. "W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego, w związku z trwającym spływem wód opadowo-roztopowych, na rzekach w zlewni Widawy i na Widawie przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody, w Namysłowie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, w Zbytowej i Krzyżanowicach powyżej stanów alarmowych. Stany wody odcinkami mogą ulegać wahaniom, spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w rejonie Zbytowej" – ostrzegł w czwartek IMGW.

Wrocław. Alarm powodziowy. Niebezpieczny poziom wody w Widawie

Serwis tuwroclaw.com podaje, że alarm powodziowy we Wrocławiu obejmuje osiedla leżące nad Widawą - m.in. Psie Pole, Wojnów, Zgorzelisko, Kowale, Zakrzów, Pawłowice, Sołtysowice, Świniary, Lipa Piotrowska i Widawa.

Od środy 27 grudnia sytuacja miała poprawić się jedynie na rzece Oławie, gdzie woda opadła o 20 cm, poniżej poziomu alarmowego. "Wody przybywa za to na Widawie. "W Krzyżanowicach na granicy Wrocławia wodowskazy wskazywały w czwartek rano 248 cm (stan alarmowy to 200 cm)" – podał tuwroclaw.com. Największe przekroczenie stanu alarmowego (o 65 cm) odnotowano w Zbytowej.

"Nadmiar wody z Widawy kanałem przebiegającym przez Swojczyce we Wrocławiu trafia do Odry. Z tego powodu zamknięta jest przebiegająca przez kanał ulica Ludowa we Wrocławiu. Woda z Widawy od kilku dni podmywa także ulice w Wilczycach w gminie Długołęka - przy granicach Wrocławia. Niewiele brakuje, by Widawa przelała się także przez Most Wilczycki we Wrocławiu" – relacjonuje serwis tuwroclaw.com.

Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono także w gminie Bierutów. Od środy strażacy ustawiają tam dodatkowe wały z worków z piaskiem. - To działania prewencyjne w celu zabezpieczenia domu mieszkalnego przed zalaniem - tłumaczy miejscowy urząd.

Źródło: Radio ZET/Tuwroclaw.com/Miasto i Gmina Bierutów – Facebook/Meteo.imgw.pl