Odwołano atak zimy. Idzie wielkie ciepło. Będzie też niebezpiecznie

Zima miała zaatakować już w drugiej połowie października. Meteorolodzy prognozowali śnieżyce i lokalne przyrosty pokrywy śnieżnej od 5 do 15 centymetrów. Jednak dynamiczna sytuacja baryczna nad Europą namieszała w prognozach. W nocy z czwartku na piątek temperatura podzieli Polskę. Nad samym morzem termometry pokażą od 3 do 6 stopni Celsjusza. Na północy, poza obszarami nadmorskimi, będzie od 0 do 2 stopni, w centrum ok. 3-6 stopni, a na południu kraju od 7 do 9 stopni. Jak przekazał PAP synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, w kolejnych dniach kontrast termiczny będzie się wzmagał. W piątek na Suwalszczyźnie termometry pokażą ok. 2 stopnie Celsjusza, a na Dolnym Śląsku niemal 20 stopni. W sobotę będzie jeszcze cieplej.

Wichury i ulewy uderzą w Polskę. IMGW zapowiada ostrzeżenia

W piątek (20.10) nad Polskę zaczną się nasuwać wichury i ulewy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń meteorologicznych. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem mają obowiązywać w województwie pomorskim w powiatach: nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, kartuskim, wejherowskim, puckim, lęborskim. Równocześnie ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach:

pomorskim (wszędzie tam, gdzie nie będą obowiązywać alarmy drugiego stopnia),

(wszędzie tam, gdzie nie będą obowiązywać alarmy drugiego stopnia), dolnośląskim (w powiatach południowych),

(w powiatach południowych), opolskim (w powiatach południowych),

(w powiatach południowych), małopolskim (w powiatach położonych na południu regionu),

(w powiatach położonych na południu regionu), podkarpackim (w powiatach południowych).

Z kolei w województwach zachodniopomorskim i pomorskim niewykluczone są żółte alarmy w związku z intensywnymi opadami deszczu. W sobotę (21.09) ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem mają nadal obowiązywać w województwie pomorskim. Alerty przed silnym wiatrem mają zostać wydane w województwach:

pomorskim (wszędzie tam, gdzie nie będą obowiązywać pomarańczowe ostrzeżenia),

(wszędzie tam, gdzie nie będą obowiązywać pomarańczowe ostrzeżenia), zachodniopomorskim (w powiatach nadmorskich), podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Pogoda. Temperatura wzrośnie do nawet 20 stopni

W sobotę (21.09) ciepła masa powietrza utrzyma się w centrum Polski, na południu oraz w południowo wschodniej części kraju. Termometry pokażą tam od 20 do 22 stopni Celsjusza. Im dalej na północ, tym będzie chłodniej - od 5 do 15 stopni. W niedzielę (22.09) nadal najcieplej na południowym wschodzie - nawet 19 stopni. Natomiast na pozostałym obszarze kraju temperatura minimalna wyniesie od 9 do 16 stopni Celsjusza.