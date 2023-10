Odnaleziono zwłoki Jacka Jaworka? Prokuratura już wie

Zwłoki ludzkie, w stanie daleko posuniętego rozkładu, znalazł 14 października w miejscowości Żuraw koło Częstochowy późnym popołudniem przechodzień z dziećmi. Miał on zauważyć "coś wystającego spod ziemi", co przypominało ludzkie kości lub nawet dłoń. Odprowadził dzieci do domu, po czym wrócił na miejsce. Upewniwszy się, że to ludzkie zwłoki, powiadomił odpowiednie służby.

Ludzki szczątki w lesie pod Częstochową. To nie Jacek Jaworek

Jak ustalili śledczy, odnalezione szczątki nie należą do Jacka Jaworka, poszukiwanego mężczyzny podejrzanego o zabójstwo trzech osób. – Zwłoki mężczyzny były zakopane na głębokości około kilkudziesięciu centymetrów i pozostawały w ziemi od kilku do kilkunastu miesięcy – przekazał Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury okręgowej.

– Czynności dowodowe, które w tej sprawie dotychczas zostały wykonane nie wskazują, że zwłoki te należą do Jacka Jaworka. We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została przeprowadzona sekcja zwłok tego mężczyzny, podczas której pobrano próbki materiału biologicznego w celu przeprowadzenia identyfikacyjnych badań DNA. Po uzyskaniu wyników będziemy mogli kategorycznie odnieść się do kwestii, czy są to czy nie są zwłoki Jacka Jaworka – dodał rzecznik. Z jego informacji wynika, że wyników badań genetycznych należy spodziewać się w przyszłym tygodniu.

Poszukiwania Jacka Jaworka

Jacek Jaworek jest nadal poszukiwany przez organy ścigania. Policja opublikowała portrety progresywne, które pokazują, jak mógł zmienić się podejrzany o dokonanie zbrodni w Borowcach. – Nie ma dowodów na to, że Jacek Jaworek nie żyje, dlatego kontynuowane są poszukiwania w celu jego odnalezienia i doprowadzenia do prokuratury – mówił w lipcu br. prokurator Piotr Wróblewski.

W wersję, w której Jacek Jaworek miałby popełnić samobójstwo z powodu wyrzutów sumienia, nie wierzą też mieszkańcy Borowców, w których doszło do tragedii. – To nie jest taki typ człowiek. Prędzej zabije jeszcze kogoś, niż siebie – powiedzieli w rozmowie z mediami.