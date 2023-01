Nadchodzi poważne zagrożenie. IMGW prognozuje alerty dla całej Polski

Pogoda pogorszy się jeszcze w tym tygodniu. Na RadioZET.pl zapowiedzieliśmy powrót zimy i nawet 15-stopniowych mrozów w najbliższych dniach. Niestety, wiąże się to także z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk.

IMGW opublikowało prognozę zagrożeń meteorologicznych. Wynika z niej, że trudna sytuacja pogodowa może wystąpić w całej Polsce.

Pogoda. Prognoza ostrzeżeń IMGW dla całej Polski

Ostrzeżenia IMGW 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu prognozowane są dla południowej, centralnej i północno-wschodniej Polski. Prognoza jest aktualna dla województw:

dolnośląskiego i opolskiego od godz. 7.30 w sobotę do godz. 7.30 w niedzielę,

śląskiego i małopolskiego od godz. 7.30 w piątek do godz. 7.30 w niedzielę,

podkarpackiego od godz. 7.30 w piątek do godz. 7.30 w niedzielę,

świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego od godz. 7.30 w piątek do godz. 7.30 w sobotę,

warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem powiatów wschodnich) od godz. 7.30 w środę do godz. 7.30 w czwartek.

Trudne warunki mogą wystąpić na drogach. IMGW prognozuje ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniem dla woj. lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W tych województwach są one aktualne od godz. 7:30 w środę do godz. 7:30 w czwartek. Natomiast kierowcy na Podkarpaciu powinni przygotować się na marznące opady, które mogą wystąpić w okresie od piątkowego do sobotniego poranka.

To jednak nie koniec zagrożeń meteorologicznych. Prognozowane są też ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem w Polsce północno-wschodniej, które będą aktualne od godz. 7.30 w sobotę do godz. 7.30 w niedzielę. Groźne zjawisko może wystąpić też na Podkarpaciu od środy rano do czwartkowego poranka. W tym okresie możliwe są też intensywne opady deszczu w południowych powiatach woj. podkarpackiego.

RadioZET.pl